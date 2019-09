Aux Etats-Unis, une société refuse de célébrer le mariage entre blancs et noirs

Dans le Mississippi, les propriétaires d’une salle accueillant les mariages ont renoncé à louer leur établissement à un couple fiancé après avoir découvert que le futur époux était noir tandis que la mariée était blanche. D’après eux, cela violerait leurs croyances chrétiennes.

LaKambria S. Welch, étudiante à la Mississippi State University, a publié une vidéo de la conversation qu’elle a eue avec l’un des présumés propriétaires du Boone’s Camp Event Hall à Booneville, dans le Mississippi, après que Welch eut déclaré que l’entreprise avait changé d’avis quant à l’organisation du mariage de son frère.

Cela faisait une semaine que les futurs époux coordonnaient leurs préparatifs de mariage avec Boone’s avant que les propriétaires ne leur envoient une note indiquant que l’entreprise avait décidé de ne pas célébrer leur union « en raison des croyances du lieu ».

Outrée, la sœur a décidé de rendre visite à la société pour en savoir plus. Dans la vidéo qu’elle a mise en ligne sur Facebook, on peut voir une femme blanche plutôt âgée, non identifiée, expliquant que le propriétaire de Boone se réservait le droit de refuser de servir les couples homosexuels et interraciaux.

« Tout d’abord, nous ne faisons pas de mariages gays ou métis, à cause de notre race chrétienne… Je parle de nos croyances chrétiennes », a expliqué la femme.

« OK, nous sommes aussi des chrétiens », lui a répondu LaKambria Welch. « Alors… que vous dit la Bible? »

« Eh bien, je ne veux pas discuter de ma foi », intervient la femme. « Nous ne participons tout simplement pas. Nous avons juste choisi de ne pas le faire ».

Ce n’est pas la première fois que Boone’s discrimine ouvertement ses clients potentiels en fonction de leur race ou de leur orientation sexuelle. En 2018, ils avaient déjà refusé de célébrer l’union d’un couple gay.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les mariages entre noirs et blancs n’ont été légalisés aux Etats-Unis qu’en 1967. Mais en 2016, l’Etat du Mississippi a toutefois adopté une loi autorisant les commerçants à refuser pour motif religieux.