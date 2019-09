Sous le feu des critiques, le prince Harry défend ses vols en jet privé

Le prince Harry a récemment été vivement critiqué sur ses moyens de locomotion et ceux de sa famille. En effet, ils ont pris ensemble un jet privé lors de leurs vacances à Ibiza et à Nice. Lors d’un discours à Amsterdam, il est revenu sur la polémique.

La population britannique a été scandalisée en apprenant que le prince Harry et Meghan Markle, accompagnés du petit Archie, s’étaient déplacés en jet privé pour leurs vacances cet été. Ce moyen de transport, extrêmement cher et très peu écologique, est vivement critiqué outre-Manche. Le public estime que cela ne colle pas avec l’engagement du prince Harry en matière d’environnement.

Ce mardi, lors d’un discours à Amsterdam, a décidé de revenir sur la véritable polémique: « Nous pouvons tous faire mieux. Et si aucun n’est parfait, nous sommes tous responsables de notre impact individuel. La question est de savoir ce que nous faisons pour équilibrer cela. »

« Je passe 99 % de ma vie à parcourir le monde en public. Parfois, il faut une occasion unique d’assurer la sécurité de ma famille et c’est aussi simple que cela », a conclu le duc de Sussex. Celui-ci s’exprimait lors du lancement de Travalyst, une initiative visant à rendre les voyages plus durables mais pas seulement. En effet, le but est également de « protéger les destinations, que cela profite aux communautés locales à long terme, et de permettre aux consommateurs de faire des choix plus écologiques lorsqu’ils voyagent ».