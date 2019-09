Flavie Flament annonce son grand retour sur le petit écran

Cela fait neuf ans que l’on avait pas vu Flavie Flament sur nos télévisions, mais l’animatrice a annoncé son grand retour. Cet automne, elle reviendra sur M6 où elle présentera l’émission « L’atelier ».

Après avoir marqué les années 2000 avec des émissions comme « Stars à domicile », « Vis ma vie », « Sagas » ou « Love and Bluff », Flavie Flament s’était absentée durant neuf ans de nos écrans de télévision. Si elle ne comptait pas nécessairement revenir un jour, c’est le concept que M6 lui a proposé qui l’a convaincue. « Depuis des années, j’attendais un programme qui ait du sens et corresponde à mes valeurs. Celui-là est une surprise. Il m’a parlé et émue », a-t-elle expliqué au Parisien.

« L’émission permet de mettre en exergue des histoires qui nous concernent, de s’attarder sur des passés que l’on restaure en même temps que les objets. Je suis partie il y a neuf ans par conviction et je reviens à l’antenne par conviction », poursuit-elle. La jeune femme a d’ailleurs confié que le cadre avait son importance dans ce nouveau programme: « On va tourner dès la semaine prochaine dans un atelier investi par les artisans. Ce ne sera pas quelque chose de faux mais un lieu vivant : je prendrai mon café avec un forgeron, une ébéniste que l’on verra travailler, il y aura du bruit, de la poussière… Je crois à la télévision sincère et authentique. »

Si cela fait neuf ans que l’animatrice est restée loin des plateaux télé, elle est loin d’appréhender son grand retour aux affaires: « L’antenne a toujours été mon premier métier. Le plaisir de retrouver les tournages reprend le dessus. Cette émission arrive au moment où j’ai réglé beaucoup de choses : je suis mieux armée qu’avant et en paix avec moi-même. Les temps ont changé et j’ai changé ! Je suis impatiente. » Nous aussi, on a hâte de voir la pétillante présentatrice de retour dans nos salons, welcome back Flavie!