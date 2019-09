US Open – Medvedev, le premier dans le dernier carré

Daniil Medvedev est le premier qualifié pour les demi-finales de l’US Open, la dernière levée du Grand Chelem. Le Russe, 5e mondial, a battu le Suisse Stan Wawrinka (ATP 24) en quatre sets 7-6 (8/6), 6-3, 3-6, 6-1 en 2 heures et 34 minutes en quarts de finale mardi à New York. Vainqueur de l’US Open en 2016, Wawrinka s’était retrouvé en quarts de finale à la suite de l’abandon en 8e du Serbe Novak Djokovic, tenant du titre et N.1 mondiale, blessé à l’épaule gauche.

Daniil Medvedev affrontera en demi-finales le vainqueur du quart de finale entre le Suisse Roger Federer (ATP 3) et le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 78), programmé dans la nuit (en Belgique) sur le court Arthur Ashe.

Daniil Medvedev, 23 ans, va disputer sa première demi-finale en Grand Chelem, lui qui avait été éliminé au 3e tour de l’US Open l’année dernière. Avant l’US Open, son meilleur résultat dans un Majeur était un 8e de finale à l’Open d’Australie en début d’année.

Source: Belga