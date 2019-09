US Open – Elise Mertens jouera son quart de finale dans la nuit de mercredi à jeudi

Elise Mertens (WTA 26) tentera de se qualifier pour les demi-finales de l’US Open face à la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 15) mercredi soir, à 19H00 heure locale, soit à 01h00 dans la nuit de mercredi à jeudi en Belgique, sur le court Arthur Ashe de Flushing Meadows, à New York. La 10e journée de l’US Open débutera à 12h00 (18h00 HB) par le quart de finale entre la Suissesse Belinda Bencic, qui a éliminé la tenante du titre et N.1 mondiale Naomi Osaka lundi, et la Croate Donna Vekic.

Ce match sera suivi du quart de finale du simple messieurs entre l’Italien Matteo Berrettini et le Français Gaël Monfils.

Elise Mertens et Biance Andreescu ouvriront la session du soir. Leur confrontation sera suivie par le duel entre l’Espagnol Rafael Nadal et l’Argentin Diego Schwartzman.

Programme de mercredi:

. Arthur Ashe Stadium:

A partir de 18h00 (HB)

Belinda Bencic (Sui/N.13) – Donna Vekic (Cro/N.23)

Matteo Berrettini (Ita/N.24) – Gaël Monfils (Fra/N.13)

A partir de 01h00 HB

** Bianca Andreescu (Can/N.15) – Elise Mertens (Bel/25)

Diego Schwartzman (Arg/N.20) – Rafael Nadal (Esp/N.2)

Source: Belga