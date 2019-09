Nairo Quintana espérait perdre moins de temps dans le chrono

Nairo Quintana (Movistar) a perdu 3:06 sur Primoz Roglic ce mardi lors du chrono à Pau long de 36,2 kilomètres. Pourtant, le Colombien, qui a chuté à la quatrième place du général à trois minutes de Roglic, ne s’avoue pas encore vaincu.

« J’ai travaillé dur pour faire mieux mais il est clair que je n’ai pas réalisé mon meilleur chrono », déclare Quintana. « Je m’attendais à perdre environ deux minutes. Trois, c’est trop. Mais nous sommes encore dans le coup et la lutte n’est pas encore terminée. »

« Le fait que je n’ai pas fait un bon chrono ne veut pas dire que je ne suis pas en bonne condition. Il est encore possible d’attaquer dans les prochains jours et de reprendre du temps sur Roglic. Dans le passé, nous nous sommes déjà retrouvés dans des conditions difficiles et nous avons toujours persévéré. Pas toujours succès mais cela a souvent amené un bon résultat. Je n’ai plus rien à perdre. »

