L’avocat de Christian Van Eyken annonce qu’il ira en appel

Me Laurent Kennes, le conseil de Christian Van Eyken, a déclaré rapidement après le prononcé du jugement que son client interjetterait appel. « Il continue de clamer son innocence et nous avons encore beaucoup d’arguments à développer devant la cour d’appel », a-t-il affirmé. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu mardi Christian Van Eyken et Sylvia B. coupables d’assassinat et les a condamnés à 23 ans de prison. Il a toutefois estimé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’arrestation immédiate des deux condamnés. Christian Van Eyken et Sylvia B. ont donc quitté le palais de Justice libres, sans faire de commentaire sur le jugement prononcé à leur encontre.

Me Laurent Kennes, le conseil de Christian Van Eyken, a par contre déjà annoncé qu’il ferait appel, son client continuant de se dire non-impliqué dans cette affaire. Le dossier sera donc rejugé dans les mois à venir. « Il continue de clamer son innocence et nous avons encore beaucoup d’arguments à développer devant la cour d’appel », a affirmé l’avocat.

Marc Dellea, âgé de 45 ans, avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n’avait été retrouvée sur place. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., épouse de la victime, et Christian Van Eyken, alors patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était sa collaboratrice parlementaire lorsqu’il était député au Parlement flamand et tous deux entretenaient une relation amoureuse.

Source: Belga