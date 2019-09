L’Antwerp et Bolat poursuivis par l’UEFA suite aux incidents contre AZ Alkmaar à Bruxelles

L’UEFA a ouvert un dossier disciplinaire à l’encontre de l’Antwerp et de son gardien Sinan Bolat suite aux incidents ayant émaillé la fin de match entre l’Antwerp et les Néerlandais de l’AZ Alkmaar en barrage retour pour l’Europa League jeudi dernier au stade Roi Baudouin à Bruxelles, a annoncé l’instance européenne de football mardi. La partie s’était achevée par une défaite 1 à 4 des Anversois, signifiant l’élimination de l’Antwerp, et des incidents avaient éclaté dans les tribunes avec les supporters de l’Antwerp. L’UEFA a pointé des jets de projectiles dans son rapport ainsi que l’utilisation d’engins pyrotechniques, le déploiement d’une banderole illicite et le blocage des voies d’escaliers. Le rapport mentionne aussi Sinan Bolat accusé « d’actes insultants et agressifs » envers le corps arbitral. Le gardien de l’Antwerp risque une suspension de trois matches.

La partie avait été interrompue par l’arbitre pendant plusieurs minutes en fin de prolongation.

Le dossier sera traité le 19 septembre par la commission disciplinaire de l’UEFA.

Source: Belga