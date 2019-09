Jonas Gerckens pour la première fois à l’Euro de course au large en double mixte

Jonas Gerckens va disputer le championnat d’Europe de course au large en double mixte en octobre (du 8 au 11) à Venise et Trieste en Italie, a annoncé son management mardi. Le skipper liégeois fera équipe avec la Française Sophie Faguet. L’épreuve se déroulera sur un monocoque L30, celui-là même qui a été désigné pour l’épreuve olympique des J0 à Paris en 2024 et pour le championnat du monde en 2020 à Malte. Le prologue de cette première édition du championnat d’Europe de la course au large sera disputé à Venise le 8 octobre. Jonas Gerckens naviguera avec Sophie Faguet, qui était déjà sa co-skipper lors de la deuxième étape de la course Les Sables-Les Açores-Les Sables en Class40 sur le Volvo104 en juillet. Sophie Faguet est française, mais sa présence a été acceptée par l’Eurosaf, la fédération européenne de voile, organisatrice de l’Euro.

Conséquence aussi de cet Euro, Jonas Gerckens a annulé sa participation à la Transat Jacques Vabre en octobre. « Afin de préparer au mieux ce prochain défi, le skipper belge, en collaboration avec ses partenaires, préfère concentrer toutes ses énergies sur une seule course en cette fin d’année, mais également sur ce nouveau support qu’il découvre actuellement », précise le communiqué. L’objectif à terme est de constituer une équipe belge pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Un autre objectif pour Jonas Gerckens est la construction d’un nouveau Class40 pour 2020 avec comme ambition de disputer la Route du Rhum en 2022, avec des envies de top 10, lui qui avait terminé 14e de l’édition 2018, et la Transat Jacques Vabre en 2021.

Source: Belga