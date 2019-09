IKO Crelan dans les labourés avec Sanne Cant

IKO Crelan, c’est le nouveau nom de l’équipe de cyclocross de Christoph et Philip Roodhooft (ex-IKO Beobank) à l’assaut des labourés pour une nouvelle saison avec Sanne Cant, la triple championne du monde, Loes Sels et Karen Verhestraeten. Sanne Cant, 28 ans, a été une troisième fois championne du monde de suite cette année, elle est aussi trois fois championne d’Europe (2014, 2015 et 2017) et dix fois championne de Belgique d’affilée.

Crelan a annoncé mardi devenir co-sponsor de l’équipe de cyclo-cross avec IKO et partenaire d’une formation de jeunes avec Kiona Crabbé, Jinse Peeters et Emma Szekely.

« Crelan est un nom bien connu en tant que sponsor du cyclisme », a commenté Sanne Cant cité dans le communiqué et qui s’est engagé jusque fin 2022. J’apprécie que la banque, en collaboration avec IKO, aide à soutenir ce projet et l’équipe. Grâce à cette nouvelle équipe de jeunes Crelan IKO, nous donnons également aux jeunes coureuses le soutien qu’elles méritent et nous continuons activement à développer le cyclisme féminin. Je me réjouis de cette nouvelle collaboration. »

Source: Belga