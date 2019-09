Huit élèves abattus dans une école le jour de la rentrée en Chine

Huit élèves ont été abattus, et deux blessés, par un assaillant dans une école chinoise lors de la rentrée, lundi, au centre de la république populaire, indiquent des médias chinois et l’agence Associated Press. Le drame a eu lieu vers 08h00 du matin, non loin de la ville d’Enshi, dans la province d’Hubei, au centre de la Chine, a indiqué la police chinoise dans une déclaration. Les blessés ont été transportés à l’hôpital et une assistance psychologique a été proposée à l’établissement scolaire.

Le suspect est un quadragénaire, qui a été placé en détention et fait l’objet d’une enquête. Ses motifs et le modus operandi de son attaque n’ont pas été révélés.

Selon les médias locaux chinois, l’homme avait été libéré de prison en juin dernier après avoir purgé sa peine pour meurtre.

