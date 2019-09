Drame sur un bateau de tourisme: 25 corps ont été découverts en Californie

Les cinq membres de l’équipage ont quitté le navire à temps, avant que l’incendie ne se propage. Toutefois, au moins huit personnes sont mortes lundi matin, selon les garde-côtes.

Seize corps ont été repêchés lundi, après l’incendie d’un bateau de tourisme au large de la Californie, indique l’agence Associated Press, citant les garde-côtes américains. Quatre corps, découverts à environ 145 km au nord-ouest de Los Angeles, avaient déjà été extraits de l’eau précédemment. Cinq autres ont été retrouvés mais n’ont pas encore été récupérés, à cause des conditions jugées dangereuses sous le bateau. Au total, 39 personnes se trouvaient à bord, six membres d’équipage et 33 passagers.

Le bateau, un navire de 22 mètres de long aménagé pour des sorties en mer dédiées à la plongée, a coulé alors que les pompiers tentaient encore d’éteindre le feu tôt dans la matinée, ont annoncé les gardes-côtes.

Calciné jusqu’à la ligne de flottaison, le «Conception» gît à présent par une vingtaine de mètres de fond, à seulement 20 m de la côte de l’île de Santa Cruz, au large de Santa Barbara, son port d’attache. Il y avait jeté l’ancre à l’abri d’une crique pour passer la nuit.

Les quatre premières victimes repêchées sont deux hommes adultes et deux femmes adultes qui n’ont pas été formellement identifiés, a précisé le shérif Brown.

Cinq membres de l’équipage, qui étaient réveillés lorsque l’incendie s’est déclaré, ont pu sauter par-dessus bord et ont été recueillis par un navire de plaisance présent non loin de là.