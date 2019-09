Christian Van Eyken et Sylvia B. sont condamnés à 23 ans de prison pour assassinat

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu mardi l’ancien député au Parlement flamand Christian Van Eyken et l’épouse de celui-ci, Sylvia B., coupables de l’assassinat du premier époux de cette dernière, Marc Dellea. Il les a condamnés chacun à 23 ans de prison. Marc Dellea, âgé de 45 ans, avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Le tribunal doit décider dans les prochaines minutes s’il est nécessaire d’ordonner l’arrestation immédiate de l’ancien député et de son épouse. Le tribunal a estimé qu’il était impossible qu’une personne soit entrée chez Marc Dellea par la fenêtre, comme l’avait soutenu la défense des prévenus. Il a conclu que les seules personnes qui ont pu s’en prendre à Marc Dellea étaient les deux prévenus, Christian Van Eyken et Sylvia B., soit les dernières personnes à l’avoir vu vivant. Ils avaient été filmés en train de sortir de l’appartement de Marc Dellea quelques heures avant que son corps ne soit découvert.

Tenant compte ensuite de la personnalité des prévenus et particulièrement du fait qu’ils ont tenté tout au long de la procédure de décrédibiliser les témoins entendus, le tribunal a prononcé une peine de 23 ans de prison à leur encontre.

Marc Dellea, âgé de 45 ans, avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n’avait été retrouvée sur place. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., épouse de la victime, et Christian Van Eyken, alors patron et amant de Sylvia B.

Source: Belga