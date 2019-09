Drogues dures et dépression : Justin Bieber se confie sur l’enfer qu’il a traversé

« Enfant star » dès treize ans, ce statut a longtemps poussé Justin Biber à la dérive. Le chanteur canadien s’est livré sur l’enfer qu’il a vécu dans un long message publié sur son compte Instagram.

À 25 ans, le chanteur s’est confié via Instagram, avec lucidité et sincérité, sur son statut d’enfant star et les dérives qu’il a engendré. Un texte publié ce mardi et « qui vient du plus profond de son cœur ».

Soudainement propulsé superstar planétaire alors qu’il n’avait que treize ans, Justin Biber a rapidement sombré dans la dépression.

Descente aux enfers

« Je suis passé d’un garçon de 13 ans d’une petite ville à quelqu’un de demandé de tous les côtés, avec des millions de personnes qui disaient qu’elles m’aimaient et à quel point j’étais génial. Quand on est jeune et qu’on entend ces choses-là, on finit par y croire. Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous mais l’humilité vient avec l’âge. » Tout comme la rationalité et la capacité à prendre des décisions, ajoute-t-il.

Or, à 18 ans seulement, Justin Bieber avait des millions de $ en poche et « accès à tout ». Mais la notoriété à ses revers. « Je n’avais aucune compétence dans le monde réel. Tout le monde faisait tout pour moi. Je n’ai jamais appris les principes fondamentaux de la responsabilité », admet le chanteur.

À cette époque arrivent les mauvaises décisions, et sa descente aux enfers commence. « Je suis passé de l’une des personnes les plus aimées et adorées au monde à la personne la plus ridiculisée, jugée et haïe de la planète », regrette-t-il.

Devenu « Une coquille vide »

Le mal-être qui le rongeait l’a poussé à consommer des drogues dures dès l’âge de 19 ans. Une sombre période pour Justin qui a vu toutes ses relations se dégrader. « J’étais plein de ressentiments, irrespectueux envers les femmes et toujours en colère. J’ai pris de la distance vis-à-vis de tous ceux qui m’aimaient. Je me cachais derrière la coquille vide que j’étais devenue », raconte la star.

« Cela m’a pris des années pour me sortir de ces horribles décisions, réparer des relations brisées et changer mes habitudes », poursuit-il.

Finalement, Justin Bieber a su sortir de cet enfer et s’extraire de cette spirale infernale. Il entame aujourd’hui « la meilleure partie de sa vie », son mariage avec Hailey Baldwin, qui l’a aidé à se reconstruire et à « devenir quelqu’un de bien ».