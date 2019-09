Vous craignez de reprendre le travail ? Voici comment garder le contrôle

Ça y est, les vacances d’été sont finies ! Vous allez bientôt revoir vos collègues et reprendre le travail. Nous vous proposons quelques astuces pour bondir facilement des starting-blocks et éviter le blues de la reprise du travail.

Prendre des vacances et échapper un moment à notre routine de boulot est essentiel pour continuer à bien prester. Une pause permet de prendre de la distance par rapport à votre job quotidien, votre carrière ou vos relations professionnelles. Après des vacances bien méritées, il est possible que vous ayez les boules de retourner au bureau. Ces quelques conseils de Hays, une société experte en recrutement, vous aideront à être très vite et très facilement opérationnel(le).

Pratiquez la pensée positive

Adoptez une mentalité « can-do » et pratiquez la pensée positive. Vous travaillez à un chouette projet, vous avez envie de faire la causette avec vos collègues ou vous attendez avec impatience une activité de teambuilding ? Génial ! Concentrez-vous sur les facettes agréables de votre job et relevez de nouveaux défis !

Adoptez de nouvelles habitudes

Vous redoutez de retomber dans le train-train quotidien après vos vacances ? Abandonnez vos schémas et habitudes typiques. Changez de place ou donnez rendez-vous à des collègues que vous ne voyez pas très souvent. Si vous devez parcourir une longue distance pour vous rendre à votre travail, investissez dans de nouveaux podcasts ou lectures pour le train. Et pourquoi n’iriez-vous pas faire du sport ou vous promener lors de votre pause de midi ? Cela vous fera certainement le plus grand bien.

Planifiez et anticipez

Il y a de fortes chances que votre boîte mail soit bien remplie à votre retour. Anticipez ! Ne prévoyez pas de réunions lors de votre premier jour de reprise du travail et prévoyez du temps pour traiter votre boîte mail. Classez vos mails en fonction des priorités et focalisez-vous sur les points les plus importants.

En outre, c’est bien aussi de vous préparer de façon pratico-pratique à ce premier jour. Remplissez votre frigo avec toutes sortes de choses délicieuses et saines et préparez votre tenue de travail.

Parlez avec votre manager

Il n’est pas rare de ressentir une certaine excitation avant de reprendre le travail, mais il ne faut pas non plus que votre état nerveux vous paralyse. Si vous n’arrivez pas à chasser votre anxiété, essayez d’identifier la cause du problème et dressez un plan d’attaque.

Vous avez l’impression de vous encroûter, la pression au travail est trop forte ou vous ressentez le besoin de donner un nouvel élan à votre carrière ? Mettre le doigt sur le problème vous permettra de trouver des solutions. Parlez-en avec votre manager et réfléchissez ensemble à la façon d’éviter ces sentiments à l’avenir.