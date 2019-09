Prenez un bon départ chez skeyes

Vous êtes à la recherche d’un nouvel emploi ? Venez alors jeter un coup d’œil chez skeyes, l’entreprise qui gère la sécurité du trafic aérien. Pour renforcer son organisation, skeyes engage une centaine de personnes. Pas seulement des contrôleurs aériens, mais aussi du personnel dans différents domaines.

Marc Timmermans est Head of Accountancy chez skeyes. « En collaboration avec douze collègues, je suis responsable de la comptabilité et de la gestion des flux financiers au sein de skeyes. J’ai déjà travaillé dans différents milieux, mais les défis spécifiques liés à la comptabilité d’une entreprise publique autonome rendent mon travail encore plus passionnant. En tant que comptable, j’ai de nombreux contacts avec d’autres départements, tels que le service achats, l’administration des salaires et les services opérationnels. Notre travail est donc très varié. »

Un lieu de travail unique avec vue sur la tour

« C’est fantastique de travailler à côté d’une si grande tour de contrôle. Quelle vue incroyable ! Je suis captivé par l’aviation et je ne suis pas le seul. Chaque année, skeyes participe à la Journée Découverte Entreprises et les visites sont toujours très rapidement complètes. Les gens sont donc encore intéressés par le monde fascinant de l’aviation. »

Le team de Marc est la preuve qu’il n’y a pas que le métier de contrôleur aérien chez skeyes. « Cette entreprise repose sur différents services qui contribuent chacun à leur manière à la sécurité de l’espace aérien. C’est pourquoi nous recherchons entre autres des comptables expérimentés qui ont ce petit truc en plus. Dès le début, ils peuvent réfléchir à la création de nouveaux processus et de nouveaux systèmes que nous allons bientôt mettre en place. Il y a encore beaucoup de choses à faire ! C’est pourquoi skeyes souhaite recruter une centaine de nouveaux collaborateurs d’ici un an. »

Vous avez envie de devenir notre nouveau comptable ?

Postulez via le site web skeyes.be.