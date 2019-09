10 mythes sur les poux examinés à la loupe

Lorsqu’une infestation de poux se déclare, on entend toutes sortes de conseils pratiques et d’astuces, plus ou moins utiles et plus ou moins farfelus. Nous tordons le cou aux 10 idées reçues les plus répandues.

Les poux de tête sont un fléau courant auquel tous les parents sont confrontés un jour où l’autre. Il arrive quelquefois que les enfants qui attrapent des poux soient retirés de l’école. On entend toutes sortes de conseils, mais il est parfois difficile de faire la part du mensonge et de la vérité. Pour vous éviter de vous gratter la tête en vain, nous examinons à la loupe les 10 principaux mythes sur les poux.

Mythe 1 : les poux peuvent sauter

Les poux ne sont pas dotés d’ailes ou de grandes jambes comme les sauterelles. Ils ne peuvent donc pas voler ni sauter d’une tête à l’autre. Ils n’ont que leurs pattes pour avancer. Voilà pourquoi il est très important pour eux que les têtes se touchent, comme lorsque les enfants jouent ensemble, pour qu’ils puissent se transmettre d’une personne à l’autre.

Mythe 2 : on attrape des poux uniquement à cause du manque d’hygiène

Le fait d’être infesté par des poux n’est en rien lié à l’hygiène personnelle ou à la propreté du domicile. Ces petites bestioles ne sont pas si choosy, et tout le monde est logé à la même enseigne quand il s’agit des infestations par les poux. Se laver les cheveux ne suffit pas pour s’en débarrasser, étant donné que les lentes ont tendance à s’accrocher aux cheveux.

Des shampooings spéciaux tels que le Shampooing de traitement Paranix ont été spécialement conçus pour éliminer les poux pendant le lavage des cheveux

Mythe 3 : un cuir chevelu qui démange signifie qu’on a des poux à tous les coups

Une tête qui gratte est certes un des symptômes les plus fréquents d’infestation mais tous les enfants qui ont des poux n’ont pas envie de se gratter. Aucun symptôme ne se déclare avant 4 à 6 semaines ! D’autre part, de nombreuses affections du cuir chevelu peuvent aussi être à l’origine de démangeaisons, par exemple la neurodermatose ou des pellicules. Même un dessèchement cutané peut provoquer des démangeaisons.

Mythe 4 : les poux préfèrent les longues chevelures

Comme mentionné plus haut, les poux sont loin d’être aussi sélectifs que vous le pensez. Les cheveux sont leur environnement naturel de prédilection, que ceux-ci soient longs, propres ou sales. Tant que les poux sont sur votre cuir chevelu, ils disposent des ressources nécessaires pour survivre sans problème.

Mythe 5 : mettre les affaires de vos enfants dans le congélateur aide à tuer les poux

C’est un vieux conseil complètement dépassé ! On sait en effet que les poux ne peuvent pas survivre longtemps en dehors du cuir chevelu. Le meilleur moyen de s’assurer qu’il ne reste pas de poux est donc de passer l’aspirateur à fond, surtout aux endroits où vous pensez que votre enfant a posé sa tête. Lavez les draps, les taies d’oreiller et les serviettes à l’eau chaude. Après un passage au sèche-linge, vous pouvez être sûr(e) que tous les poux et lentes sont morts.

Le saviez-vous: Les enfants aux cheveux courts sont tout aussi exposés aux infestations par les poux de tête que ceux dont les cheveux descendent jusqu’au bas du dos.

Mythe 6 : c’est à l’école que les enfants attrapent le plus facilement des poux

Si ce mythe a la vie dure, c’est sans doute parce qu’à l’école, les enfants ont effectivement un risque plus élevé d’attraper des poux. Les enfants sont plus susceptibles d’être infectés par les poux de tête que les adolescents ou les adultes parce qu’ils participent à des activités où le contact direct est plus fréquent. Il prêtent aussi plus facilement leurs affaires comme les peignes, les barrettes ou les chouchous et les essuies. Ce n’est donc pas pour rien que les enfants attrapent rapidement des poux de tête à l’école. Mais les jeunes enfants risquent aussi d’attraper des poux en camp de vacances, au jardin d’enfant, dans les soirées pyjama ou au sport.

Mythe 7 : les enfants qui ont des poux sont très contagieux et doivent être isolés

Les poux se transmettent donc plus facilement lorsque deux têtes sont en contact. Il est donc possible de lutter contre la propagation des poux en empêchant les enfants d’être trop proches les uns des autres. Il est également préférable de ne pas les laisser partager leurs peignes, accessoires de coiffure, oreillers ou draps. Mettre l’enfant affecté en quarantaine semble une mesure un peu radicale, surtout si celui-ci est déjà en train de suivre un traitement. Ce dernier constitue en effet une garantie suffisante contre la contamination.

Mythe 8 : seuls les pesticides peuvent éliminer les poux de façon permanente

Il est vrai que de nombreux traitements permettant de se débarrasser des poux sont formulés à base de pesticides, mais ces derniers ne sont pas toujours la meilleure solution ! Beaucoup de poux peuvent devenir résistants à ces pesticides, voire le sont déjà, ce qui ôte une grande partie de son efficacité au traitement. De plus, ces produits à base de pesticides ne peuvent être utilisés qu’à partir d’un certain âge. Heureusement il existe des alternatives ! Le Shampooing et la lotion de traitement Paranix contre les poux et les lentes combattent les poux en les étouffant et en les déshydratant.

Mythe 9 : les poux peuvent survivre dans les sièges et les tapis.

Vous l’avez déjà deviné, cette hypothèse est fausse. Les poux ne peuvent pas survivre plus de 48 heures en dehors du cuir chevelu humain. Ils peuvent donc vivre sur les cheveux qui se retrouvent sur les oreillers ou les vêtements mais ensuite ils mourront tout simplement de faim !

Mythe 10 : en cas de présence de poux chez un des enfants, toute la famille doit être traitée

Lorsqu’un des enfants est infecté, il est recommandé que toute la famille s’inspecte le cuir chevelu. Le traitement préventif n’a rien d’une obligation, mais peut toujours être utile. Pour plus de sûreté, on peut toujours utiliser le Spray préventif Paranix contre les poux de tête. Une simple vaporisation le matin permet de protéger contre une éventuelle contamination grâce à une protection efficace et prolongée. Des poux font quand même leur apparition ? Le Shampooing de traitement Paranix permet alors un traitement efficace et facile d’utilisation.

