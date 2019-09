« Une refonte de la loi relative aux étrangers s’impose »

La loi belge du 15 décembre 1980 qui régit l’accès au territoire, la résidence, l’établissement et l’éloignement des étrangers, doit faire l’objet d’une « refonte en profondeur », a déclaré André Henkes, le procureur général auprès de la cour de cassation, lors de son discours de rentrée judiciaire, lundi matin. Le procureur général auprès de la cour de cassation a centré son discours de rentrée judiciaire sur le droit des étrangers. La cour de cassation a en effet été très souvent amenée ces dernières années à juger sur la forme les décisions rendues par des juridictions d’instruction à propos de la légalité de priver un étranger de sa liberté.

Le haut magistrat est convaincu qu’aujourd’hui, il faut « concevoir une vision durable de la politique d’asile et de migration » et la présenter « dans un texte […] énonçant de manière accessible et transparente les droits et obligations des ressortissants étrangers en matière de séjour ».

Pour celui-ci, une évolution s’impose au regard de l’actualité migratoire. La crise d’asile a sans conteste impacté la loi belge de 1980 régissant le statut des étrangers, selon le procureur. La loi a dû faire face à diverses réformes, notamment celle de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celle de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à l' »européanisation » du droit des étrangers qui oblige la Belgique, en tant qu’état membre, à mettre sa réglementation en conformité avec les directives européennes.

« Face à ces évolutions, la loi est devenue extrêmement complexe voire illisible, donnant lieu à une sécurité juridique insuffisante pour l’étranger », a avancé André Henkes.

Source: Belga