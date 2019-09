Mondiaux de cyclisme – Victor Campenaerts est déjà concentré sur les Mondiaux

Victor Campenaerts n’avait plus disputé de course depuis le Championnat de Belgique du contre-la-montre. Le détenteur du record de l’heure a participé lundi au critérium derrière derny de Wetteren, où il a remporté la première série. L’accent est à présent entièrement mis sur les Mondiaux du chrono, le 25 septembre dans le Yorkshire.

« Après le Championnat de Belgique, je suis parti en stage. J’ai décidé de ne disputer qu’une seule course, ici à Wetteren. Ma prochaine compétition sera le Mondial du contre-la-montre. Une course pour le titre à laquelle je m’engage avec confiance. Dans le Yorkshire, je veux être aussi bon que possible et je viserai le podium », a résumé le coureur qui quittera Lotto Soudal pour NTT, le nouveau nom de Dimension Data, en 2020. A Innsbruck, l’an passé, Campenaerts était monté sur la troisième marche du podium aux côtés de l’Australien Rohan Dennis, champion du monde, et du Néerlandais Tom Dumoulin.

« La saison a été belle. Le record de l’heure a été le point culminant. De plus, j’ai fini trois fois deuxième dans des épreuves du WorldTour (le chrono du Tour de Romandie et les chronos du Giro) et j’ai gagné une fois (le contre-la-montre de Tirreno-Adriatico). Pas mal. Je suis heureux de rejoindre NTT la saison prochaine. Avec ma nouvelle équipe, il y aura beaucoup de possibilités pour moi. Ce serait beau de quitter Lotto Soudal avec un titre mondial, mais je ne le recevrai pas sur commande. Je suis concentré sur le Mondial depuis le Championnat de Belgique. »

Source: Belga