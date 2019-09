Ligue 1 – Mauro Icardi passe de l’Inter Milan au PSG

Mauro Icardi quitte l’Inter Milan pour le PSG. L’attaquant argentin de 26 ans, qui possède également la nationalité italienne, rejoint le club dans le cadre d’un prêt d’une saison, jusqu’au 30 juin 2020, indique le PSG, qui dispose d’une option d’achat. L’international argentin avait été mis sur la touche à l’Inter, qui a recruté Romelu Lukaku cet été.

Mauro Icardi a débuté sa carrière à la Sampdoria en 2012, et est passé à l’Inter Milan un an plus tard. C’est à l’Inter qu’il a explosé.

En six saisons avec les Nerazzurri, il a inscrit 124 buts et délivré 28 passes décisives en 219 matches. Un niveau de performance qui lui vaut de terminer à deux reprises meilleur buteur de la Serie A (22 buts en 2014-2015, 29 buts en 2017-2018).

Mauro Icardi, élu meilleur joueur de Serie A en 2018, compte huit sélections (1 but) avec l’équipe d’Argentine.

Source: Belga