L’exposition Elephant Parade débarque à Bruxelles

Elephant Parade, une exposition internationale de statues d’éléphants décorées, s’installe du 20 septembre au 4 novembre au centre commercial Docks Bruxsel, annoncent lundi les responsables de ce centre. Il s’agit d’une première dans la capitale, cette expo ayant déjà fait halte à Anvers en 2008 et à Hasselt en 2012. Elephant Parade entend « conscientiser le public à la nécessité de protéger les éléphants en soutenant les associations caritatives Elephant Family et Friends of the Asian Elephant ». Les 28 statues, de la taille réelle d’un éléphanteau, qui seront à Bruxelles ont été décorées par divers artistes, dont certains de renommée internationale comme la styliste française Agnes B, le styliste britannique Paul Smith ou encore le peintre pop italien Cristiano Cascelli.

La manifestation exposera en outre deux modèles flambant neufs, peints à la main, qui resteront en exposition permanente à Docks Bruxsel. La décoration de ces deux modèles sera achevée en public sur place. En marge de l’exposition, les visiteurs pourront en apprendre plus sur la protection des éléphants et l’histoire d’Elephant Parade dans un espace dédié.

Source: Belga