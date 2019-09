« L’Antwerp est aussi un club du top », affirment Benson et Gano

Manuel Benson et Zinho Gano ont quitté Genk, champion de Belgique, pour l’Antwerp, lundi, lors de la dernière journée du mercato. Ce qui signifie que les deux joueurs renoncent à une possible participation à la Ligue des Champions pour rejoindre un club qui a manqué la phase de poules de l’Europa League. « Mais l’Antwerp est aussi un club du top, ce que j’ai vu en entrant ici, je ne l’ai pas beaucoup vu en Belgique », a affirmé Benson.

L’Antwerp aurait déboursé une somme conséquente pour attirer Benson, qui a signé un contrat de quatre ans. « Dans tous les cas, je sens beaucoup de confiance de la part de ce club et cela donne une motivation supplémentaire pour faire de mon mieux », a-t-il confié. « Genk était aussi un bon club pour moi, mais les sensations n’étaient pas toujours bonnes. Pour ma carrière, c’était mieux de faire ce pas. »

Zinho Gano arrive en prêt avec option d’achat. « Je me concentre pleinement sur l’Antwerp en tout cas », a indiqué l’attaquant. « Je ne veux plus penser au passé. La Ligue des Champions est bien entendu belle, mais je veux faire de mon mieux ici à l’Antwerp. Le top-6 est le premier objectif, et après nous verrons bien. L’Antwerp a réussi une saison fantastique la saison passée et veut s’appuyer là-dessus. »

Gano ne s’inquiète pas de la concurrence de Dieumerci Mbokani en attaque. « C’est l’un des meilleurs attaquants de Belgique et je peux apprendre beaucoup de lui à l’entraînement. Mais c’est à moi de montrer que j’ai le niveau pour jouer. Je pense aussi que nous pouvons être complémentaires. »

Source: Belga