Salma Hayek en bikini pour ses 53 ans

Salma Hayek a décidé d’afficher fièrement ses 53 ans. C’est en effet en bikini qu’elle a décidé de passer le cap et de le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur Salma Hayek. Dimanche soir, à la veille de son 53e anniversaire, elle a en effet posté une photo d’elle sur une plage en bikini avec pour légende « Oui demain j’ai 53 ans. Et alors? »

Une photo assortie d’un déhanché et d’une grimace pour montrer à quel point le temps ne lui fait pas peur.

Lenny Kravitz lui a ainsi répondu « and it never looked so good!!!!! » (« et ça n’a jamais été aussi beau »), tandis qu’un anonyme lui demandait « Tu vas avoir 53 ans ou 35 ans? ».