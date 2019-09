Max Dienst patron de boîte de strip-tease ?

En juillet dernier, l’ex-Top Chef Maximilien Dienst annonçait qu’il quittait son restaurant étoilé et le petit écran pour s’envoler vers la Thaïlande après avoir « rencontré Dieu ». Cette quête de spiritualité l’aurait rapidement mené vers les go-go danseuses, selon Sudpresse.

La forte et truculente personnalité de Max Dienst, 26 ans, ne le destinait pas à devenir moine bouddhiste, pensait-on. Mais l’annonce qu’il quittait tout pour partir mener une vie de questionnement et de spiritualité en avait surpris plus d’un.

Mais la nature aurait rapidement repris ses droits puisque qu’il serait aujourd’hui manager d’un établissement qui fait restaurant le jour et bar à strip-tease la nuit.

« J’étais parti pour rencontrer Dieu, pour prendre un nouveau chemin, beaucoup plus spirituel. Mais je me suis rendu compte que l’abstinence, ce n’était pas pour moi », a-t-il expliqué à Sudpresse. « J’ai revu des gens que je connaissais de mes précédents voyages là-bas, des amis de sortie, et ils m’ont en quelque sorte dissuadé de recherche Dieu. »

On connaît l’humour particulier du personnage. Cette annonce est dès lors à prendre avec des pincettes. D’autant que son dernier post sur sa page Facebook était de nature à semer le doute. « Même avec la presse on peut faire de l’humour! Comme moi profitez de vos vacances à très vite », a-t-il écrit.