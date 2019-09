L’ouragan Dorian s’est abattu dimanche sur les Bahamas avec des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h, un niveau sans équivalent dans l’histoire de cet archipel des Caraïbes.

L’ouragan de catégorie 5, qualifié de «catastrophique» par le Centre national des ouragans américain (NHC), a touché terre à Elbow Cay, sur les îles Abacos dans le nord-ouest de Bahamas. «Nous sommes face à un ouragan comme nous n’en avons jamais vu dans l’histoire des Bahamas», a déclaré Hubert Minnis, Premier ministre de cet archipel de quelque 700 îlots situé entre la Floride, Cuba et Haïti. «C’est probablement le jour le plus triste de ma vie», a-t-il ajouté, en larmes.

Selon le NHC, basé à Miami, Dorian a égalé le record, qui date de 1935, de l’ouragan le plus puissant de l’Atlantique lorsqu’il a touché terre, faisant redouter des scènes de dévastation.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it’s complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY

