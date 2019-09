Le Danemark rachète ses derniers éléphants de cirque pour leur offrir une retraite heureuse

Au Danemark, l’Etat a décidé de racheter les quatre derniers éléphants de cirque du pays. Les pachydermes seront envoyés dans un sanctuaire « qui peut leur offrir le plus haut niveau de bien-être ».

Depuis quelques années, une quarantaine de pays dans le monde, dont 19 en Europe, ont décidé d’interdire les animaux sauvages dans les cirques. Au Danemark, seuls certains animaux sont bannis des spectacles. Les éléphants, les otaries et les zèbres sont actuellement encore autorisés à se produire.

Durant cette rentrée parlementaire, les choses devraient cependant changer puisqu’un projet de loi visant à interdire complètement les animaux sauvages des cirques danois va être déposé.

Staten har i dag købt fire pensionerede cirkuselefanter fri, så de kan få en god tilværelse med bedst mulig dyrevelfærd. Jeg er glad for, at det er lykkedes, at få lavet en god løsning i samarbejde med cirkus og @DyrBeskyt #dkpol https://t.co/MY4nx24ObO — Mogens Jensen (@MogensJensenS) August 31, 2019

Près d’1,5 million € pour les quatre éléphants

Le ministre danois de l’Alimentation, Mogens Jenser, a déjà pris les devants en annonçant ce week-end que les quatre derniers éléphants de cirque du Danemark allaient être rachetés par l’Etat pour pouvoir prendre leur retraite. Pour cela, le gouvernement danois va débourser 11 millions de couronnes, soit près d’1,5 million d’euros.

« Le plus haut niveau de bien-être » pour les quatre retraités

Ramboline, Lara, Djunga et Jenny, les quatre éléphants en question, vont être transférés dans un sanctuaire. Le lieu n’est pas encore connu mais le ministre de l’Alimentation a indiqué que « les éléphants seront remis à l’établissement qui peut leur offrir le plus haut niveau de bien-être ». De quoi passer une retraite heureuse et bien méritée !