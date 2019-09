Vuelta – Pogacar était content des prévisions météo: « je pouvais faire quelque chose de spécial »

Tadej Pogacar a signé, à 20 ans, la sixième victoire de sa saison. Le vainqueur du Tour de l’Avenir 2018 s’est montré le plus fort dans la spectaculaire 9e étape du Tour d’Espagne, dimanche, à Andorre. Après une étape et le classement final du Tour de l’Algarve, une étape et le classement général du Tour de Californie et le championnat de Slovénie du contre-la-montre, Pogacar s’est offert une étape dans un Grand Tour dès ses débuts. « C’était une étape incroyable », a-t-il déclaré dans la première interview d’après-course. « Dès le départ, le tempo était élevé. En voyant les prévisions météo, j’étais content qu’il pleuve parce que c’est bien pour moi, je savais que je pouvais réussir quelque chose de spécial. »

« J’ai essayé de suivre les attaques et ensuite je suis allé plein gaz sur la section en chemin de terre », a ajouté Pogacar. « Même après cet effort intense, je me sentais encore fort. Je trouvais plaisant de courir ici, peut-être car c’était piégeux avec la pluie et la grêle sur cette section en graviers, mais je me sentais bien. J’ai battu ici quelques grands noms et je suis fier de cela. Tout le monde n’était bien avec le temps et cette étape courte, mais moi, je me sentais très fort. Cette victoire signifie beaucoup pour moi. »

Source: Belga