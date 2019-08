USA: La température de 48 degrés fatale à une femme qui décède dans la Vallée de la Mort

Dans le parc national américain Death Valley (Vallée de la Mort), une femme a succombé aux températures extrêmes qui caractérisent ce désert californien. Près de 48 degrés celsius étaient enregistré, mais le mercure devrait grimper à 50 degrés durant les prochains jours. La dame est décédée mardi mais l’information n’a été diffusée que ce weekend. Les services d’urgence ont reçu un appel au sujet d’une visiteuse qui ne réagissait plus non loin du lieu-dit « Badwater », explique un communiqué de presse. Des rangers et des agents de police se sont rendus sur place, mais la victime de la chaleur avait déjà perdu la vie.

Une enquête a toutefois été ouverte pour déterminer les circonstances.

Au moment de l’incident, la température enregistrée avoisinait les 48 degrés dans la vallée, à 250 km de Las Vegas. La chaleur et les accidents de voiture sont des dangers pris très aux sérieux dans ce parc national populaire auprès des touristes qui visitent l’Ouest américain. Des températures avoisinant 50 degrés sont attendues dans les prochains jours et les autorités recommandent d’autant plus de se munir d’eau.

Source: Belga