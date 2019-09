US Open – David Goffin, dominé par Federer: « j’ai tout raté et je ne sais absolument pas pourquoi »

David Goffin n’aura pas existé dans son 8e de finale face à Roger Federer dimanche à l’US Open de tennis. Le Suisse a de suite fait remarquer après la rencontre que le numéro 1 belge n’avait pas joué à son niveau dans une partie dominée par le Bâlois en 1h18 de jeu à peine, soldée en trois manches sèches 6-2, 6-2, 6-0. « Rien n’allait aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi », a concédé le Liégeois, dépité par sa prestation qui avait le sentiment d’avoir « donné le match » à son adversaire. « C’est dur parce que contre lui, on ne sait pourquoi, parfois, on manque des coups. Mais aujourd’hui, j’ai 20% de première balle, je manque presque tout, des balles faciles et lui il joue bien. Tout de suite, il est dedans, tout de suite, il prend un set, puis deux et c’est très difficile », a commenté David Goffin, 28 ans, 15e mondial, en conférence de presse. « Et quand vous êtes menés 2 sets à 0, vous savez que vous êtes obligés de prendre les trois suivants et contre lui c’est très dur. Mentalement, c’est dur quand vous ne jouez pas bien, que vous ratez tout et que vous ne savez absolument pas pourquoi ».

Roger Federer, 38 ans, 3e joueur du monde, était lui très satisfait de son niveau de jeu. Il y avait de quoi. Ce que confirmait aussi Goffin. « Il a joué vite. Il servait sur les lignes tout le temps. Il ne donnait pas du rythme car ce ne sont pas de longs échanges. Et quand vous avez une chance, il faut la prendre, mais là j’ai raté les coups droits, les revers, les passing faciles et les attaques faciles. Cela lui donnait en plus beaucoup de confiance. Je lui ai donné le match. Tout le match. C’est dur à dire. Mais c’est certainement mon plus mauvais match contre lui. »

Source: Belga