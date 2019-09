Sep Vanmarcke s’impose à Plouay devant Tiesj Benoot

Sep Vanmarcke a remporté la 53e édition de la Bretagne Classic – Ouest-France (WorldTour), dimanche. Après 248,1 km autour de Plouay, le coureur d’Education First s’est imposé devant Tiesj Benoot (Lotto Soudal) et l’Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott) avec qui il s’était échappé à 22 km de l’arrivée. Les Français Johan Le Bon (Vital Concept – B&B Hotels), Anthony Perez (Cofidis), Romain Sicard (Total Direct Energie) et Romain Combaud (Delko Marseille Provence) ont été les aventuriers du jour. Ils ont compté jusqu’à 6 minutes d’avance. Leur échappée a pris fin à 75 bornes de l’arrivée.

Peu après, Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) passait à l’attaque, imité peu après par Simon Clarke (Education First). Après une nouvelle accélération de Cosnefroy, accompagné par Rudy Molard (Cofidis) et l’Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott), un groupe d’une trentaine d’éléments se formait devant.

A 22 km de l’arrivée, Sep Vanmarcke (Education First), Tiesj Benoot (Lotto Soudal) et Jack Haig sortaient de ce groupe. Le trio abordait le dernier tour du circuit local de 14 km avec 42 secondes d’avance sur un groupe de poursuivants. Les trois hommes restaient ensemble sur la Côte de Ty Marrec, à 4 km de la ligne. Après deux tentatives de Benoot, Vanmarcke lâchait ses compagnons d’échappée peu après la flamme rouge. Benoot devançait Haig et prenait la deuxième place.

Vanmarcke, 31 ans, s’offre la 8e victoire de sa carrière, la première dans une épreuve du WorldTour. Il succède à Oliver Naesen au palmarès de cette épreuve, appelée Grand Prix de Plouay jusqu’en 2015.

Source: Belga