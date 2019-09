Proximus League – Westerlo battu 1-0 à Virton, il n’y a plus d’équipe invaincue

Westerlo avait l’occasion de prendre seul la tête de la première période de la Proximus League 2019-2020 de football (D1B) après la défaite de l’Union Saint-Gilloise, 1-0, vendredi au Beerschot, lors du match d’ouverture de la 4e journée. Il lui fallait pour cela ramener au moins un point dimanche, de son déplacement à Virton. L’Excelsior avait célébré sa première victoire, 0-3, à Lommel, le 17 août, après des défaites, 1-0, à Oud-Heverlee Louvain et contre l’Union, mais avait été peu glorieusement éliminé, 3-1, à Dessel Sport, une équipe de D1 amateurs, le 24 au 5e tour de la Croky Cup.

Clément Couturier a inscrit l’unique goal de la rencontre dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45e+2) au Stade Yvan Georges.

Il s’agit du premier but inscrit en Belgique par le milieu de terrain français transféré de Dudelange cet été.

Aucune équipe n’est donc encore invaincue après quatre journées.

Le Beerschot (7 points), quatrième, qui s’est replacé, aura l’occasion de dépasser Westerlo (9 points), où il se produira samedi prochain.

L’Union Saint-Gilloise (9 points) joue à Lommel (2 points) vendredi et Oud-Heverlee Louvain (également 9 points), contre Roulers (2 points), samedi.

L’Excel s’installe à la 5e place du classement avec six points, à trois points du trio de tête, avant la visite de Lokeren, 8e et dernier avec un point, dimanche prochain.

Source: Belga