Les Belges à l’étranger – Strasbourg et Matz Sels reviennent au score au mental face à Monaco

Mené à deux reprises à domicile par l’AS Monaco dimanche lors de la quatrième journée de Ligue 1, Strasbourg et Matz Sels, titulaire, ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score à deux reprises et finalement obtenir le point du match nul (2-2). Éliminé jeudi en barrages de l’Europa League, Strasbourg voulait directement se reprendre à domicile face à l’AS Monaco. Les Alsaciens ont cependant encaissé un but des œuvres de Slimani dès la onzième minute de jeu. Strasbourg revenait ensuite au score grâce à Lala sur penalty à la 39e mais, une minute plus tard, le buteur algérien Slimani (40e), arrivé cet été sur le Rocher, inscrivait son deuxième but de la soirée. Bien contenus en seconde période, les coéquipiers de Matz Sels réussissaient finalement à égaliser à six minutes du terme par l’intermédiaire de Thomasson (84e).

Strasbourg sort de la zone rouge et se place désormais en dix-septième position avec trois unités.

En Eredivisie, l’AZ, avec Stijn Wuytens toute la rencontre, n’a pas surfé sur sa qualification obtenue jeudi au Stade Roi Baudouin face à l’Antwerp en concédant sa première défaite de la saison sur la pelouse de Vitesse Arnhem lors de la cinquième journée. Après pourtant avoir mené au score grâce à un penalty de Koopmeiners (33e), les visiteurs ont encaissé un but en fin de chaque mi-temps. Matavz (45e+1) et Bero (90e+6) ont permis à l’équipe locale d’inverser la tendance.

Toujours dans le championnat des Pays-Bas, Elton Kabangu, monté au jeu à la 81e, et Willem II ont été battus à domicile par Feyenoord (0-1) suite à une réalisation de Berghuis sur penalty à la 74e minute.

Au classement, Willem II (9 points) est quatrième tandis que l’AZ (7 unités) est sixième.

Source: Belga