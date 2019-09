Koen Casteels blessé et forfait pour Saint-Marin et l’Ecosse

Koen Casteels manquera les deux prochains matches des Diables Rouges, le 6 septembre à Saint-Marin et le 9 septembre en Ecosse. Le gardien de but de Wolfsburg souffre d’une fracture du péroné. Il sera absent plusieurs semaines, a annoncé le VfL Wolfsburg dimanche. Koen Casteels était un des trois gardiens sélectionnés par Roberto Martinez, avec Thibaut Courtois, Simon Mingolet et Matz Sels, pour les matches contre Saint-Marin et l’Ecosse, comptant pour les qualifications pour l’Euro 2020.

Koen Casteels, 27 ans, venait de repdrendre la compétition début août, lui qui était absent depuis avril à cause d’une blessure à la cuisse.

Source: Belga