Euro de volley (d) – Les Yellow Tigers face à la Russie pour une place dans le top-8

Les Yellow Tigers, l’équipe nationale féminine belge, 7e au classement de la Confédération européenne (CEV) affrontent la Russie, 3e nation européenne, dimanche (15h30) à Bratislava, en Slovaquie, en 8e de finale de l’Euro de volley. La Belgique a terminé 3e de son groupe B à Lodz après avoir gagné quatre matchs sur cinq, contre l’Ukraine (CEV-19), la Slovénie (CEV-8), le Portugal (CEV-16) et la Pologne (CEV-5), pays hôte de ce groupe, au terme d’un match palpitant conclu 17-15 dans le 5e set. Seule l’Italie (CEV-4), vice-championne du monde, s’est montrée trop forte pour la jeune équipe belge.

Les Yellow Tigers joueront le rôle d’outsiders contre la Russie, championne d’Europe 2015 et cinquième aux Jeux Olympiques 2016. Les Russes ont terminé deuxième du groupe D derrière l’Allemagne.

Les filles de Gert Vande Broek peuvent croire à l’exploit: en juin dernier, elles ont dominé la Russie 3-0 en Ligue des Nations.

Ce championnat d’Europe, qui rassemble désormais 24 équipes au lieu de 16, se déroule pour la première fois dans quatre pays, la Turquie, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. Les quarts de finale auront lieu le mercredi 4 septembre (2 en Turquie et 2 en Pologne). Les demi-finales, le samedi 7 septembre, et la finale, le dimanche 8 septembre, seront jouées à Ankara en Turquie.

