Elise Mertens ne compte pas se mettre de pression avant son 8e de finale contre Ahn

Pour la deuxième année de suite, Elise Mertens se retrouve en finale de l’US Open. La Limbourgeoise de 23 ans, 26e mondiale, a battu l’Allemande Andrea Petkovic (WTA 88), 31 ans, en deux sets 6-3, 6-3, samedi au 3e tour du dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. « Je suis très contente d’être en huitièmes de finale ici à l’US Open », déclare Elise Mertens, qui avait été éliminée par l’Américaine Sloane Stephens il y a un an sur le ciment new yorkais. « C’est une belle performance. J’ai disputé un bon match contre Petkovic, où j’ai gagné beaucoup de points avec ma première balle de service (NDLR: 7 aces) et commis peu de fautes. Cela fait plaisir ».

Elise Mertens retrouvera l’Américaine Kirstie Ahn (WTA 141), 27 ans, en 8e de finale. « J’ai déjà joué contre Ahn il y a trois semaines (NDLR: au tournoi WTA de San José). J’ai toutefois été battue, mais je sais désormais au moins comment elle joue. C’est une fille qui sert bien et qui ramène beaucoup de balles. Elle a progressé, mais moi aussi. Je serai favorite et c’est une belle opportunité, mais je ne vais pas me mettre de pression », conclut la numéro 1 belge.

Elise Mertens et Kristie Ahn en sont à deux partout dans leurs confrontations sur le circuit. Ahn s’était imposée à San José cette année (6-3, 6-3) et à Changwon en Corée du Sud en 2016 (6-7 (5/7), 6-1, 7-6 (7/5)). Entre les deux, Elise Mertens avait gagné à Atlanta (7-6 (11/9), 6-4) et, déjà à l’US Open (6-1, 6-4) au dernier tour des qualifications, les deux fois en 2016 et toujours sur surface dure.

Source: Belga