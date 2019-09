Crise politique en Italie – Conte présentera son nouveau gouvernement d’ici mercredi

Le Premier ministre désigné Giuseppe Conte a déclaré dimanche qu’il avait l’intention de présenter son nouveau gouvernement de coalition d’ici mercredi, afin de mettre fin à la crise politique que connaît l’Italie. « Au début de la semaine prochaine – pas lundi mais mardi ou mercredi au plus tard – nous devons être en mesure de conclure » les négociations entre le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et le Parti démocrate (PD, centre-gauche), a-t-il déclaré par vidéoconférence au quotidien Il Fatto Quotidiano.

A cette date, M. Conte présentera son cabinet et son programme gouvernemental au président Sergio Mattarella.

M. Conte et sa nouvelle équipe devraient ensuite prêter serment jeudi avant de se présenter devant le parlement pour un vote de confiance vendredi.

M. Conte a été désigné jeudi par le président Sergio Mattarella pour essayer de construire une nouvelle équipe gouvernementale M5S-PD, après la chute le 8 août de la coalition populiste qui dirigeait l’Italie.

Après quelques altercations publiques entre les deux partis – autrefois ennemis mais qui ont décidé de gouverner ensemble pour éviter des élections anticipées – il y a désormais « une bonne ambiance de travail », a estimé M. Conte.

En ce qui concerne les postes gouvernementaux, il a indiqué qu’il demanderait au PD et au M5S de lui présenter des suggestions – plutôt que des exigences – « de façon à pouvoir composer la meilleure équipe ».

La nouvelle coalition aura « un seul et même programme », a-t-il affirmé.

M. Conte a aussi nié être membre du Mouvement 5 Etoiles, insistant sur sa neutralité. « Je ne suis pas membre du Mouvement 5 Etoiles, je ne participe pas aux réunions de la direction (du Mouvement), je n’ai jamais rencontré les groupes parlementaires, donc m’appeler M5S est à mon sens déplacé ».

Il a cependant reconnu « être proche d’eux ». « Je les connais depuis longtemps et je m’entends bien avec le M5S », a-t-il noté.

Le Parti démocrate insiste pour obtenir un poste de vice-Premier ministre en arguant de la proximité entre M. Conte et le M5S.

source: Belga