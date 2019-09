Envie de rouler en Harley-Davidson ? Voici les vélos électriques Harley

Après le lancement de sa moto tout-électrique, Harley-Davidson travaille sur une série de bicyclettes de ville à pédalage assisté.

Voici plus d’un an, Harley-Davidson avait annoncé travailler à un projet de vélo électrique. Mais jusqu’ici, la marque n’en avait dévoilé que des maquettes. Electrek rapporte que c’est au cours de l’Annual Dealer’s Meeting du 20 août que les trois prototypes de la future gamme de bicyclettes électriques ont été présentés.

Un grand confort de conduite

Deux d’entre eux supposent que le cycliste enjambe le tube supérieur ; le troisième, en revanche, n’en est pas équipé, ce qui facilite l’accès. Pour les trois modèles, la batterie semble être située le long du tube oblique. Tous les modèles sont équipés de pneus larges pour un plus grand confort de conduite en milieu urbain.

Des vélos pour monsieur et madame tout-le-monde

Selon le constructeur, leurs « premières bicyclettes à pédalage assisté sont légères, rapides, et faciles à conduire par n’importe qui » en milieu urbain. C’est l’exemple d’un nouveau genre de véhicule créé par Harley-Davidson pour élargir sa clientèle dans un monde où les consommateurs de plus en plus écologistes ne veulent plus entendre parler d’embouteillages ou de véhicules polluants.

Une date de sortie et un prix inconnus

Les trois modèles présentés étant des prototypes, il est assez probable qu’il faille attendre encore plusieurs mois avant leur mise en production commerciale. Et, dans la mesure où il a fallu plus de quatre ans entre le concept et le lancement de la moto électrique Livewire, il faudra sans doute attendre encore quelques années pour pouvoir faire l’acquisition d’un vélo électrique Harley-Davidson.