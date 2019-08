US Open – Kirsten Flipkens au 2e tour du double mixte

Kirsten Flipkens s’est qualifiée pour le 2e tour du double mixte de l’US Open, le 4e tournoi du Grand Chelem, vendredi à New York. La Campinoise et le Français Edouard Roger-Vasselin s’est imposée 6-2, 6-4 en 54 minutes face au duo américain composé de CoCo Vandeweghe et Maxime Cressy. Flipkens et Roger-Vasselin affronteront au tour suivant soit la paire américaine Kaitlyn Christian/ Jamie Cerretani soit l’Australienne Samantha Stosur et l’Américain Rajeev Ram, têtes de série N.3.

Associée à la Suédoise Johanna Larsson, Kirsten Flipkens avait été éliminée au 1er tour du double dames plus tôt dans la journée. Kirsten Flipkens et Johanna Larsson ont été battues en entrée par la Slovaque Viktoria Kuzmova et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich en deux sets: 6-0, 6-4 en une heure et 10 minutes de jeu.

Dans le tableau du simple, Kirsten Flipkens (WTA 110), 33 ans, avait été éliminée jeudi au deuxième tour par la jeune Canadienne de 19 ans, Bianca Andreescu (N.15), 15e mondiale, 6-3, 7-5.

Source: Belga