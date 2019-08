Sven Nys veut voir ses coureurs de Telenet Baloise Lions confirmer avec Toon Aerts

La formation Telenet Baloise Lions de Sven Nys voudra comme l’an dernier aligner les succès en cyclocross. L’équipe a été présentée samedi à Baal avec 9 coureurs chez les messieurs et 3 chez les dames. La saison reprend la semaine prochaine à Eeklo et pour contrer les velléités des deux ogres des labourés, le Néerlandais Mathieu van der Poel et Wout van Aert, l’ancien champion de cyclo-cross fait confiance à son groupe et surtout à Toon Aerts, le champion de Belgique. « Avec un titre de champion de Belgique chez les pros, la victoire finale de la Coupe du monde et deux médailles aux Mondiaux de Bogense, l’hiver dernier a été particulièrement fantastique », se souvient Sven Nys, le manager sportif. « Tout cela grâce à un gros travail d’équipe de chacun. Chaque coureur est monté au moins une fois sur le podium cet hiver ».

« Il ne sera pas facile d’égaler ces performances, mais l’été a en tous les cas été prometteur. On a déjà pu fêter les victoires sur la route de Quinten Hermans à la Flèche du Sud et celle de Nicolas Cleppe au Tour de Liège. Alors que Toon Aerts a pris la 4e place du Baloise Belgium Tour », concédait de son côté Kris Wouters, directeur sportif, même si van der Poel et van Aert ont déjà annoncé qu’ils ne feraient sans doute pas l’entièreté de la saison. « Ce qui est un peu dommage », a ajouté Sven Nys. « Car gagner sans eux, cela n’a pas la même valeur, bien que nous avons été chercher le titre national avec Toon Aerts ».

Telenet Baloise Lions va compter encore sur Toon Aerts bien entendu, sur le Néerlandais Lars Van der Haar aussi. Thijs Aerts et Nicolas Cleppe pourront compter sur l’expérience d’une année derrière eux. Jim Aernouts devrait aussi bien progresser et jusqu’au 31 décembre, l’équipe comptera encore sur Quinten Hermans et le Néerlandais Corné Van Kessel.

« Chez les dames, l’effectif sera emmené par la Néerlandaise Ellen Van Loy avec de jeunes talents comme Marthe Truyen et Fleur Nagengast, qui souffre cependant un peu du dos », a ajouté Kris Wouters. A partir du 1er janvier, la Néerlandais Lucinda Brand, vice-championne du monde rejoindra l’effectif.

Telenet Baloise Lions vient de passer deux semaines de stage à Palma de Majorque et se dit fin prêt pour le début de la saison dimanche prochain, le 8 septembre, à Eeklo.

La formation Telenet Baloise Lions

– Elites:

Toon Aerts, Lars Van der Haar (P-B), Quinten Hermans (jusqu’au 31 décembre), Corné Van Kessel (P-B/jusqu’au 31 décembre), Thijs Aerts, Jim Aernouts, Nicolas Cleppe

– Elites dames:

Ellen Van Loy (P-B), Lucinda Brand (P-B/à partir du 1er janvier)

– Espoirs:

Andreas Goeman, Yentl Bekaert

– Espoirs dames:

Fleur Nagengast, Marthe Truyen

Source: Belga