Spirou Ladies Charleroi et Kangoeroes Malines joueront aussi une Coupe d’Europe

Spirou Ladies Charleroi et Kangoeroes Malines joueront aussi sur la scène européenne cette saison. Les deux clubs ont annoncé participer à la Central Europe Women League (CEWL), qui ne fait pas partie des compétitions européennes de basket féminin organisées par la FIBA Europe, mais qui est reconnue cependant par l’instance européenne. Spirou Ladies Charleroi figure dans une poule de quatre avec les Allemandes de Marbourg, les Tchèques de Zabiny Brno et les Slovaques d’Ostrava. Kangoeroes Malines est dans un groupe de cinq avec les Tchèques de Chomutov et Slovanka MB, les Autrichiennes de Graz et les Slovaques de Piestanske Cajky.

Les rencontres débutent le 16 octobre pour les Carolos qui accueilleront Marbourg à la Garenne et le 23 octobre pour les Anversoises qui recevront Slovanka au Winketkaai. Les deux premiers de chacun de ces deux groupes joueront le Final Four de cette compétition organisée par la fédération tchèque.

Castors Braine en Euroligue, Namur et Wavre-Ste Catherine en EuroCoupe FIBA joueront les compétitions traditionnelles de la FIBA.

Source: Belga