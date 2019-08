Proximus League – OHL gagne à Lokeren, Roulers et Lommel partagent

Les affaires de Lokeren ne se sont pas arrangées samedi lors de la 4e journée de la division 1B. Les Waeslandiens, relégués de Jupiler Pro League, ne comptent toujours qu’un seul point au classement de la Proximus League après leur défaite, 0-2 à Oud-Heverlee Louvain. Henry (28e) et Maertens (33e) ont permis aux Louvanistes d’afficher un 9 sur 12 en ce début de saison et de partager la tête avec l’Union et Westerlo, qui compte cependant un match de moins. Les Campinois se déplacent à Virton dimanche.

Roulers et Lommel ont de leur côté partagé l’enjeu 1 but partout. Si Hendrickx avait ouvert la marque pour les Limbourgeois à la 36e (0-1), les Roulariens ont pu égaliser après la pause par Vervoort (50e). La fin de match aura été houleuse avec deux exclusions du côté de Roulers, celles de Jonathan Vervoort et de Marco Tulio.

Ces deux équipes n’ont pas encore réussi à gagner cette saison et ne comptent que deux points à leur compteur, soit un de plus que Lokeren, lanterne rouge donc.

Source: Belga