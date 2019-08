Primera Division – Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l’histoire du FC Barcelone

Ansu Fati est devenu samedi, à 16 ans et 304 jours, le plus jeune buteur de l’histoire du FC Barcelone. Le jeune ailier a inscrit un but lors du partage 2-2 de Barcelone à Osasuna. A nouveau privé de Lionel Messi et Luis Suarez, Ernesto Valverde, l’entraîneur de Barcelone, a dû bricoler un trio d’attaque inédit, formé par la nouvelle recrue Antoine Griezmann, un autre jeune, Carles Perez Sayol, 21 ans, et Rafinha.

Fati est monté à la pause à la place de Semedo, alors qu’Osasuna menait 1-0 grâce à Torres (7e). A la 51e minute, Fati a repris de la tête un centre de la droite de Perez.

Il est ainsi devenu le troisième plus jeune buteur de l’histoire de la Liga derrière Fabrice Olinga (16 ans et 98 jours avec Malaga), aujourd’hui à Mouscron, et Iker Munian (16 ans et 289 jours avec l’Athletic Bilbao).

Un autre remplaçant, Arthur Melo, a donné l’avantage au Barça à la 64e. Torres, sur penalty, a remis définitivement les deux équipes à égalité (81e).

Battu à Bilbao en ouverture de la saison, le FC Barcelone compte 4 unités en trois matchs. Osasuna possède 5 points.

Source: Belga