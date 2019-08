Mondiaux de mountainbike – La Française Pauline Ferrand-Prevot sacrée pour la 2e fois, Githa Michiels 19e

La Française Pauline Ferrand-Prevot a été sacrée championne du monde de mountainbike pour la deuxième fois de sa carrière sur le circuit de Mont-Saint-Anne au Canada samedi. Seule Belge au départ, Githa Michiels a pris la 19e place. A l’issue des six tours de circuit, la sextuple championne de France s’est imposée avec 43 secondes d’avance sur la Suissesse Jolanda Neff, leader de la Coupe du monde, et une minute 17 sur l’Australienne Rebecca McConnell, 3e.

La Néerlandaise Anne Terpstra a pris la 4e place devant l’Américaine Kate Courtney, tenante du titre et 5e cette fois samedi.

Pauline Ferrand-Prevot, 27 ans, avait été opérée d’un problème de pression artérielle (enfodibrose iliaque) il y a six mois. La Française avait signé son retour au premier plan avec une victoire en Coupe du monde à Val di Sole, début août.

Elle décroche un second titre mondial après celui de 2015, l’année de titre en cyclocross. Elle avait remporté le titre mondial sur route en 2014.

Source: Belga