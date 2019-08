L’ouragan Dorian renforcé en catégorie 4, les Bahamas se préparent

L’ouragan Dorian s’est encore renforcé vendredi soir, devenant un ouragan de catégorie 4 sur les cinq que compte l’échelle de Saffir-Simpson, avec des vents atteignant près de 215 km/h, a annoncé leCentre national des ouragans (NHC) américain. Les Bahamas se préparent à son arrivée. L’ouragan se trouve au-dessus de l’Atlantique à quelque 645 km à l’est de l’archipel et à quelque 925 km à l’est de la ville de West Palm Beach, en Floridea précisé le NHC dans son dernier bulletin à 00H30 GMT.

Les Bahamas se préparaient à l’arrivée de l’ouragan Dorian, dont les autorités craignent qu’il ne soit mortel et qui s’est renforcé vendredi en catégorie 4 sur une échelle de 5, avec des vents atteignant 215 km/h, continuant sa progression au-dessus de l’Atlantique vers la Floride.

« Ceux qui ne veulent pas évacuer se mettent en grand danger », a prévenu vendredi le Premier ministre des Bahamas Hubert Minnis. « Je vous en conjure: ne soyez pas insensé et n’essayez pas de braver l’ouragan », a-t-il appuyé, ajoutant que la catastrophe « pourrait mettre des vies en danger ».

Dorian doit frapper cette grande destination touristique des Caraïbes dimanche.

Les services météorologiques régionaux ont averti les habitants de se préparer à des « dégâts catastrophiques ».

« On nous a dit que ce ne serait qu’une tempête, mais on réalise maintenant que c’est peut-être un peu plus grave » a indiqué à l’AFP Lucy Worboys qui habite à Nassau, la capitale de l’archipel.

La rentrée de ses enfants, explique-t-elle, a été repoussée de lundi à mercredi, possiblement jeudi.

« La marée est incroyablement haute maintenant donc les gens ont peur de la montée du niveau de la mer, comme les îles des Bahamas sont très plates », a-t-elle ajouté.

Le phénomène climatique, menaçant de devenir un « monstre absolu » selon les mots du président américain Donald Trump, doit encore gagner en puissance et « rester un ouragan majeur extrêmement dangereux » lorsqu’il approchera des côtes de Floride, où l’état d’urgence a été déclaré. Ce sera pour lundi en fin de journée, précise le NHC américain.

