Les Belges à l’étranger – Liverpool poursuit son sans-faute

Liverpool a signé une quatrième victoires en autant de rencontres de Premier League, samedi, à Burnley (0-3). Divock Origi est monté au jeu à 5 minutes de la fin. Liverpool a pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Chris Wood (33e). Mané a doublé la mise à la 37e minute puis Roberto Firmino a inscrit son 50e but sous le maillot des ‘Reds’.

Liverpool reste seul en tête de la Premier League avec 12 points, deux de plus que Manchester City. Burnley est 11e (4 points).

– ALLEMAGNE –

Sans Thorgan Hazard et Axel Witsel, blessés, le Borussia Dortmund a subi une surprenante défaite 3-1 à l’Union Berlin.Bulter (22e et 50e) et Andersson (75e) ont marqué les buts du promu, Alcacer avait provisoirement égalisé (25e).

Dortmund, 6 points, laisse ainsi Leipzig (9) seul en tête et est dépassé par un trio composé du Bayern Munich, Wolfsburg et Leverkusen (7)

Source: Belga