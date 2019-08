Les Belges à l’étranger – Kevin De Bruyne et Youri Tielemans buteurs lors de la victoire de City et Leicester

Kevin De Bruyne et Youri Tielemans ont tous deux inscrit un but, samedi, lors de la quatrième journée du championnat d’Angleterre De Bruyne a ouvert le score pour City contre Brighton dès la 2eminute de jeu. Le Diable Rouge a repris en un temps un centre de la gauche de David Silva pour signer son premier but de la saison. Aguero a ensuite inscrit un doublé (42e et 55e) avant le quatrième but signé Bernardo Silva (79e). En face, Leandro Trossard a été remplacé à un quart d’heure du terme. Manchester City reprend provisoirement la tête du classement avec 10 points, un de plus que Liverpool, qui se déplace à Burnley en début de soirée. Brighton, 4 points, est 16e.

Tielemans a lui redonné l’avantage à Leicester, vainqueur 3-1 de Bournemouth. Après un premier but de Vardy (12e), Leicester avait subi le retour de Bournemouth, via Wilson (15e). Tielemans a alors dévié un centre de la droite de Vardy (41), débloquant son compteur. Vardy a fixé le score à 3-1. Leicester, 8 points, grimpe à la troisième place.

Michy Batshuayi est monté au jeu à la 83e minute lors du partage 2-2 concédé par Chelsea contre le promu Sheffield United. Tammy Abraham avait pourtant donné un double avantage aux Blues (19e et 43e) mais Robinson (46e) et un but contre son camp de Zouma (89e) ont contraint Chelsea au nul. Les deux équipes comptent 5 unités.

Crystal Palace, où Christian Benteke est monté à la 86e, a battu 1-0 Aston Villa, qui a aligné Bjorn Engels toute la rencontre. Crystal Palace, 7 points, occupe la quatrième position. Aston Villa, 3 points, est 18e.

Watford, avec Christian Kabasele en défense centrale, a partagé 1-1 à Newcastle. C’est le premier point de la saison des Hornets après trois défaites de rang. Newcastle, 4 points, est 14e.

Source: Belga