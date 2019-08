Jupiler Pro League – Saint-Trond, avec un doublé de Boli, inflige une 4e défaite à Eupen

Saint-Trond s’est imposé 0-2 à Eupen, samedi, lors de la sixième journée de la Jupiler Pro League. Un doublé de Yohan Boli (40e et 59e) a assuré la victoire des ‘Canaris’ sur les ‘Pandas’. C’est la quatrième défaite d’Eupen, qui reste avant-dernier avec 2 points. Saint-Trond signe son deuxième succès. Les deux équipes ont eu coup sur coup l’occasion de prendre l’avantage à la 37e: une tête de Rocha, sur un centre de Schouterden, échouait de peu à côté. Sur l’action suivante, Acolatse manquait le cadre pour quelques centimètres.

Boli a ouvert le score à la 40e minute d’une frappe croisée des 20 mètres.

En seconde période, l’arbitre Van Damme annulait un but de Massoudi pour hors-jeu (48e). Ce n’était que partie remise pour Saint-Trond: à l’heure de jeu, Boli se jetait pour pousser dans le but un centre de la droite de Sankhon.

Une bonne sortie de Schmidt empêchait Ciampichetti de relancer le suspense (79e). Une tête d’Embalo manquait ensuite de précision (83e). Le score en restait là, malgré les tentatives de Rocha (90e+4) et Laurent (90e+5).

Saint-Trond, 7 points, remonte en 11e position. Eupen, toujours en quête d’un premier succès, reste bloqué à 2 unités.

La sixième journée se poursuit en soirée avec Courtrai/Ostende (20h00) et Waasland-Beveren/Charleroi.

Source: Belga