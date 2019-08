France: agressions à l’arme blanche près de Lyon, un mort et six blessés

Deux hommes, l’un armé d’un couteau, l’autre d’une broche de cuisine, ont tué une personne et en ont blessé six autres samedi après-midi au niveau du métro Laurent Bonnevay de Villeurbanne, près de Lyon, a-t-on appris auprès de la préfecture. L’un d’eux a été interpellé et l’autre est activement recherché, a précisé la préfecture, qui ne dispose pour l’instant d’aucun élément supplémentaire. Une cinquantaine de pompiers se trouvaient sur place dans l’après-midi.

Les faits se sont produits autour de 16h30.

Un journaliste de l’AFP sur place a vu un corps emballé dans un sac mortuaire et embarqué dans une ambulance, des traces de sang au sol à proximité de la station de métro autour de laquelle un large périmètre de sécurité était en place.

source: Belga