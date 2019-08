Dix films à suivre lors de la Mostra de Venise

Les paquebots de croisière sont de moins en moins les bienvenus à Venise, mais le plus ancien festival de cinéma au monde garde le cap. Pour sa 76e édition, la Mostra de Venise a, une fois encore, de quoi nous régaler.

Joker

Par: Todd Philips

Avec: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

L’histoire: L’origine du Joker, avant Batman et les blagues de crayons

En bref: Un film de super-héros en Compétition? Par le réalisateur de ‘Very Bad Trip’? Il y a de quoi sourciller, mais Venise sert de tremplin idéal vers les Oscars. ‘The Favourite’, ‘Gravity’ et ‘La La Land’ ont tiré leur épingle par le passé; on mise déjà sur une statuette du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix cette année.

The Laundromat

Pa r: Steven Soderbergh

Avec: Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman

L’histoire: Une veuve (Meryl Streep) découvre un réseau de fraude et évasion fiscale.

En bref: Les Panama Papers. C’est le thème de ce film longuement attendu de Netflix. Curieux de voir comment le scénariste Scott Z. Burns (‘Contagion’, ‘The Bourne Ultimatum’) abordera ce guêpier. Ravi de voir aussi Matthias Schoenaerts parmi la liste impressionnante d’acteurs.

La Vérité (The Truth)

Par: Hirokazu Kore-eda

Avec: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke

L’histoire: Une femme rentre au bercail lorsque sa mère célèbre décide de publier ses mémoires

En bref: C’est le film d’ouverture, ainsi que la première production internationale de Kore-eda, encore auréolé par sa Palme d’Or pour ‘Une Affaire de famille’. Avec un tel pédigré devant et derrière la caméra, ‘La Vérité’ fait déjà figure de favori dans une sélection pourtant exigeante.

Marriage Story

Par: Noah Baumbach

Avec: Scarlett Johansson, Adam Driver

L’histoire: Le divorce épineux d’un couple de trentenaires

En bref: Baumbach s’était fait un nom grâce à son mélange de tendresse et de cruauté dans ‘Les Berkman se séparent’ et ‘Frances Ha’. Il a depuis conquis le monde du cinéma indépendant américain, faisant de l’ombre à Woody Allen avec ses névroses tout aussi libérales et new-yorkaises.

Ad Astra

Par: James Gray

Avec: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler

L’histoire: Un astronaute voyage aux confins de l’univers pour retrouver son père et questionner le sens de la vie

En bref: C’est l’ingrédient idéal d’une sélection: la superstar glamour dans un film d’auteur ambitieux. Et quel auteur! James Gray part grand gagnant dans le cœur des critiques, qui le soutiennent amoureusement depuis ‘We Own the Night’ et ‘Two Lovers’.

J’accuse (An Officer and a Spy)

Par: Roman Polanski

Avec: Louis Garrel, Jean Dujardin, Emmanuelle Seignier

L’histoire: L’histoire malheureuse d’un officier français de confession juive qui, à la fin du 19e siècle, est soupçonné d’espionnage.

En bref: Polanski a enfin réussi à faire un film sur un scandale qui le fascine depuis de longues années. Même si l’affaire Dreyfus date de 125 ans, elle rappelle les chasses aux sorcières politiques et les pratiques pour étouffer ce genre d’affaires qui existent toujours aujourd’hui.

Wasp Network

Par: Olivier Assayas

Avec: Penélope Cruz, Gael García Bernal, Edgar Ramírez

L’histoire: Les déboires de cinq prisonniers politiques cubains aux mains des USA.

En bref: Changement de cap pour l’hyperactif Assayas, après quelques drames contemplatifs (‘Clouds of Sils Maria’, ‘Personal Shopper’) et un marivaudage bavard et parisien (‘Doubles Vies’). Ce thriller politique promet de la tension et un casting à faire brûler le tapis rouge.

The King

Par: David Michôd

Avec: Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Ben Mendelsohn

L’histoire: Un jeune roi d’Angleterre doit protéger son trône face à toutes sortes de menaces.

En bref: Une autre production Netflix. ‘The King’ est basé sur trois pièces de Shakespeare: ‘Henry IV, Part 1 & 2’ et ‘Henry V’. Les créateurs décrivent le film comme un mélange de théâtre classique compréhensible et de ‘Game of Thrones’. Sans dragons ni morts-vivants, s’entend.

About Endlessness

Par: Roy Andersson

Avec: Lesley Leichtweis Bernardi, Tatiana Delaunay, Ania Nova

L’histoire: Une série de sketches sur la vie humaine dans toute sa beauté et cruauté.

En bref: Cinq ans après son Lion d’or pour ‘A Pigeon Sat on a Branch’, l’inimitable réalisateur suédois est de retour avec une nouvelle succession de sketches philosophiques, à l’humour pince-sans-rire et grinçant. Inspiré, paraît-il, de Shéhérazade, la conteuse des Mille et Une Nuits.

Waiting for the Barbarians

Par: Ciro Guerra

Avec: Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson

L’histoire: La petite vie tranquille d’un magistrat est terminée lorsque l’Empire déclenche l’alerte rouge par crainte d’une invasion.

En bref: La lutte éternelle entre oppresseurs et opprimés reste un sujet qui donne des histoires savoureuses et interpellantes. Basé sur un roman acclamé du prix Nobel sud-africain J.M. Coetzee.

Stanislas Ide & Ruben Nollet