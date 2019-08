Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Antonito (réf. 16496)

Je suis un petit chien curieux de tout, je n’ai peur de rien et j’aime bien faire des blagues. Je suis très sociable avec les autres chiens avec lesquels j’adore jouer. J’adore aussi les câlins. Je serais heureux dans une famille avec des enfants avec lesquels je pourrai faire les 400 coups ! Ambiance assurée!

Sexe mâle Age 3,5 ans Race Podenco Taille 41 cm Pelage Poils courts Poids 9 kg

Cinecente (réf. 16552)

Je suis une petite chienne très douce, enjouée et loyale, j’adore les câlins et je m’entends à merveille avec mes congénères. Je suis amusante à voir, drôle et toujours de bonne humeur. Si vous m’adoptez, je ne vous lâcherai pas, car je suis très fidèle à mon maitre.

Sexe femelle Age 1,5 an Race croisé Taille 32 cm Pelage Poils courts Poids 10 kg

Merco (réf. 16074)

Je suis un chien absolument adorable et je vis pour le moment dans une famille d’accueil dans un groupe de 40 chiens et tout se passe sans aucun problème. Je suis un chien de famille idéal, j’adore les enfants et les câlins. J’ai eu dans le passé une famille avec des enfants mais ils m’ont abandonné car il n’y avait plus de place pour moi dans leur nouvelle vie… Fidèle comme je suis, j’en ai beaucoup souffert. Où se trouve ma famille pour la vie ?

Sexe Mâle Age 2,5 ans Race Croisé Taille 37 cm Pelage Poils courts Poids 8 kg

Vous êtes intéressé par Antonito, Cinecente, Merco ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr